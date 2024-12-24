المؤتمرنت -

الرهوي يحث لاعبي الشباب على التمثيل المشرف

زار رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، اليوم المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم في معسكره الداخلي بالعاصمة صنعاء في إطار استعداده خوض غمار المشاركة في تصفيات كأس آسيا للشباب تحت سن 20 سنة المقرر إقامتها في فبراير 2025م بجمهورية الصين الشعبية.



واطلع رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة ولقائه بعث المنتخب ومعه وزير الشباب والرياضة الدكتور محمد الموّلد ونائبه نبيه أبو شوصاء ووكيل قطاع الرياضة علي هضبان، على سير إعداد المنتخب بدنيًا ونفسيًا وتلمس أوضاع البعثة واحتياجاتها خلال المعسكر التدريبي.



وألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة توجيهية في اللقاء، هنأ فيها المنتخب بتأهله المستحق والمشرف إلى نهائيات كاس آسيا.



وأكد أن البعثة بجميع أعضائها هم سفراء اليمن ويمثلون اليمن الواحد الطبيعي .. حاثًا الجميع على أن يكونوا منسجمين فيما بينهم وفي سلوكهم وحديثهم مع الآخرين وفي مستوى المواقف المشرفة للشعب اليمني الإنسانية والأخلاقية.



وخاطب الرهوي بعثة المنتخب بالقول "بلدكم اليوم يتحدث عنه الجميع حول العالم وبات يعرفه الجميع بعد المساندة المشرفة للمظلومين في غزة وما يشهده من تطور في تصنيع الأسلحة الفرط صوتية والمسيرة والبحرية".



وأضاف "يجب عليكم أن تعكسوا نظرة الاحترام التي ينظر بها العالم اليوم لليمن وشهامة رجاله، عبر سلوككم ونقاشاتكم وتقديم أنموذج للإخوة وروح الفريق الواحد والتحلي بالروح الرياضية في داخل وخارج الملعب".



ولفت إلى المسؤولية الواقعة على عاتق الجميع في تقديم صورة مشرفة للكرة اليمنية ورفع علم اليمن في هذه البطولة القارية واعتبار ذلك غاية أساسية ينبغي أن تكون حاضرة أمام أعين الجميع .. معبرًا عن الأمل في عودة المنتخب حاملا كأس البطولة وإضافة انتصار جديد لليمن في مجال الرياضية.



وطالب اللاعبين بالابتعاد عن الممارسات السلبية التي تؤثر على عطائهم في الميدان وتهدد مسيرتهم الرياضية والحرص الدائم على تقديم صورة مشرفة للكرة اليمنية عبر اللعب الجماعي المهاري الممتع .. منوها بجهود قيادة وزارة الشباب والرياضة في تهيئة المقومات والأجواء الإيجابية اللازمة لنجاح المعسكر الداخلي.



بدوره أشاد وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد علي الموّلد، باهتمام رئيس مجلس الوزراء، بمنتخب الشباب وحرصه على الاطلاع على سير المعسكر التدريبي الداخلي في العاصمة صنعاء وتلمس احتياجاتهم.



وحث اللاعبين على بذل قصارى جهودهم والاستعداد بصورة مثالية وتنفيذ خطة الجهاز الفني الهادفة رفع الجاهزية والوصول للمستوى الذي يؤهلهم لتقديم الصورة المشرفة لليمن.



وأشار الوزير المولّد إلى الحرص على تقديم سبل الرعاية والدعم اللازمين للمنتخبات الوطنية وفق الإمكانات المتاحة .. مؤكدًا أهمية التقاء شباب الوطن من كل محافظات الجمهورية، في المعسكر التدريبي بالعاصمة صنعاء، ليشكلوا لُحمة وطنية ويمثلوا اليمن الواحد خير تمثيل.



وأعرب عن الأمل في تقديم اللاعبين الأداء المتميز والتزام السلوك الحسن والقيم والمبادئ التي يتحلى بها أبناء يمن الإيمان والحكمة.



فيما أشاد مدير المنتخب الوطني للشباب الكابتن أحمد الجعدي ومدرب منتخب الشباب الكابتن محمد البعداني عن تقديرهما لرعاية ودعم الحكومة، ممثلة بوزارة الشباب والرياضة بصنعاء بمعسكرات المنتخبات الوطنية ومنها معسكر المنتخب الوطني للشباب الذي يحظى بكامل الرعاية.



وتطرقا إلى احتياجات المنتخب في معسكره التدريبي الخارجي المزمع إقامته في جمهورية العراق خلال الفترة المقبلة وضرورة توفير المتطلبات اللازمة لضمان نجاح المعسكر.



بدوره عبر اللاعب عصام ردمان في كلمة زملائه اللاعبين، عن الامتنان لوزارة الشباب والرياضة بصنعاء على رعايتها للمعسكر وحرصها على توفير كل الظروف الملائمة لنجاحه.



وأكد حرصه وزملاءه على تقديم ما يليق بأبناء الشعب اليمني المتفاعل مع أبنائه الرياضيين في كل الظروف والأحوال.



يذكر أن القرعة وضعت المنتخب الوطني للشباب في المجموعة الثالثة بجانب منتخبات أوزبكستان حامل لقب النسخة الماضية، ومنتخب إيران حامل اللقب لأربع مرات، وإندونيسيا التي تعادلت مع المنتخب في التصفيات المؤهلة لهذه البطولة، حيث ستنطلق البطولة في 12 فبراير 2025 بالصين.