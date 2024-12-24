المؤتمرنت -

صنعاء تقصف هدفين عسكريين في يافا وعسقلان

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليتين ضد هدفين عسكريين للعدو الإسرائيلي في منطقتي عسقلان ويافا، وذلك انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على اليمن.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن سلاح الجو المسير استهدف بالعملية الأولى هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة وذلك بطائرة مسيرة نوع "يافا"، في حين استهدف بالعملية الثانية هدفاً عسكرياً للعدو بمنطقة يافا المحتلة بطائرة "يافا" المسيرة.. مؤكدة أن العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح.



وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة في عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي استجابة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء الشعب اليمني، والأمة العربية والإسلامية، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.