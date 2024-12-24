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المؤتمر نت - استشهد وأصيب أكثر من 50 فلسطينياً، اليوم الاثنين، في مجازر ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بري للمخيم الجديد في النصيرات، وسط قطاع غزة

50 شهيداً وجريحاً بتوغل الاحتلال في النصيرات

المؤتمرنت -
50 شهيداً وجريحاً بتوغل الاحتلال في النصيرات
استشهد وأصيب أكثر من 50 فلسطينياً، اليوم الاثنين، في مجازر ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بري للمخيم الجديد في النصيرات، وسط قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال ارتكب جريمة وحشية مُروّعة في المخيم الجديد بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حين اقتحم المخيم بأكثر من 17 آلية عسكرية بين دبابات وجرافات وغيرها والعشرات من الجنود المدججين بالسلاح ترافقهم طائرات "الكواد كابتر" وطائرات الاستطلاع.

وأضاف المكتب في بيان له، أن حصيلة هذا العدوان تخطت الـ50 شهيدًا وجريحًا كلهم من المدنيين، وأكثر من نصفهم أطفال ونساء، إضافة إلى نسف وهدم وقصف وتدمير أكثر من 20 وحدة سكنية.

وأوضح أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يرتكب فيها جيش الاحتلال العدوان الوحشي والهمجي على المخيم الجديد بالنصيرات، مشيرا إلى أن الاحتلال اقتحم المخيم أكثر من خمس مرات على مدار جريمة الإبادة الجماعية، وراح ضحية تلك الاعتداءات المتكررة السابقة أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات، إضافة إلى نسف وهدم وقصف وتدمير أكثر من 1500 وحدة سكنية.

وأدان المكتب بـ"أشد العبارات" العدوان الهمجي الذي ارتكبه جيش الاحتلال ضد منطقة المخيم الجديد بالنصيرات، وبين أن هذا العدوان يأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والقتل الممنهج والتدمير الشامل والتهجير القسري ضد المدنيين.

ودعا المكتب الإعلامي كل العالم إلى إدانة هذه الجرائم المركبة التي يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين، محملا الاحتلال والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم والانتهاكات الصارخة واستمرار جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بتحرك عاجل وفاعل لوقف جرائم الاحتلال والانتهاكات المتكررة وضمان حماية المدنيين والأطفال والنساء والمرافق العامة.








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