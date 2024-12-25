المؤتمرنت -

توقعات الطقس على اليمن خلال الـ24 ساعة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أن تكون الأجواء باردة وباردة نسبياً، خلال الليل والصباح الباكر في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع أجواء باردة خلال ساعات الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.



بينما تكون الأجواء باردة نسبياً في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، إب، الضالع، تعز، لحج وأبين، ومرتفعات وصحارى الجوف، مأرب، شبوة، حضرموت والمهرة.



وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 3.8 في ذمار، 4 في البيضاء ـ ذي ناعم، 4.4 في عمران، 5.2 في صنعاء، 9.4 في حجة، 9.5 في إب، 10 في المحويت.



ونبه المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، إلى أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة.