المؤتمرنت -

صنعاء.. بدء صرف مرتبات بأكثر من مليار ريال

أعلنت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء، البدء بصرف الدورة الثالثة لمشروع إعاشة آباء وأمهات الشهداء والمفقودين لشهري جمادى الأولى والآخرة من العام 1446هـ بإجمالي مليار و879 مليون ريال.



وأوضحت الهيئة في بيان، أن عملية الصرف بدأت مساء الثلاثاء عبر خدمة الحوالات السريعة في جميع المحافظات.



وأشار البيان إلى أن إجمالي مشروع إعاشة آباء وأمهات الشهداء والمفقودين في دورات الصرف الثلاث منذ مطلع العام الهجري الجاري بلغ أربعة مليارات و848 مليون ريال.



ولفت إلى أن المشروع يأتي في إطار جهود الهيئة لتوفير الرعاية الشاملة لأسر الشهداء والمفقودين وتعزيز دورها في تلبية احتياجاتها الأساسية.