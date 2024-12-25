المؤتمرنت -

الوهباني يعزي بوفاة الشيخ المقدشي

بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام ، الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ/ أحمد ناصر جرادة المقدشي، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد صالح احمد ناصر جرادة المقدشي وإخوانه وكافة آل المقدشي في مديرية عنس بمحافظة ذمار، عبر الشيخ جابر الوهباني باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن خالص العزاء وصادق المواساة بهذا المصاب الجلل.



سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.