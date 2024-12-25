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المؤتمر نت - دعت اللجنة العليا لنصرة الأقصى أبناء الشعب اليمني إلى المشاركة المليونية، في مسيرات يوم الجمعة، مواصلةً لنصرة غزة تحت شعار "ثابتون مع غزة العزة بلا سقف ولا خطوط حمراء"

الأقصى تدعو للمشاركة في مسيرات الجمعة

المؤتمرنت -
الأقصى تدعو للمشاركة في مسيرات الجمعة
عقدت اللجنة العليا لنصرة الأقصى اجتماعها الأسبوعي، اليوم، برئاسة النائب الاول لرئيس الوزراء - رئيس اللجنة، العلامة محمد مفتاح، الذي كُرس لمناقشة عدد المواضيع المتصلة بمواصلة إسناد مظلومية أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

واستعرضت اللجنة جوانب الإسناد والدعم العسكري والسياسي والإعلامي والاقتصادي والشعبي المساند لإخواننا الأحرار الصامدين في قطاع غزة في وجه العدوان، وحرب الإبادة التي يشنها العدو الإسرائيلي المجرم عليهم مند بدء معركة "طوفان الأقصى"، وحتى اللحظة.

وتوجهت اللجنة بتحية إجلال وإكبار للشعب اليمني الصامد الشهم الحر الوفي مع وطنه وأمته.. وحيت عاليا الخروج المليوني لشعبنا العزيز المستمر على مدى أكثر من ٤٠٠ يوم، دون كلل أو ملل أو فتور، الذي جسد استشعارا عاليا بالمسؤولية في نصرة إخوانه.

وأشادت بالعمليات العسكرية الناجحة التي نفذتها القوة الصاروخية والطيران المسير، خلال هذا الأسبوع، بما في ذلك اليوم الاربعاء ضد عدد من الأهداف الحساسة في عمق العدو الإسرائيلي وأثرها الكبير على العدو.

وعبرت عن الفخر والاعتزاز بالعملية الهجومية ضد حاملات الطائرات الأمريكية "هاري تورمان"، أثناء استعدادها لشن عدوان واسع مخطط له مسبقا ضد الشعب اليمني ومقدراته الحيوية، وإجبارها على الفرار نحو شمال البحر الأحمر.

وأكدت أن هذه الانتصارات هي من عند الله، وتوفيقه لقواتنا المسلحة وشعبنا الذي يرتبط بخالقه العظيم في مواجهة الأعداء وكافة التحديات، وتحركه في نصرة إخوانه المظلومين المخذولين من معظم الأنظمة العربية والإسلامية.

وتطرقت اللجنة إلى تهديدات مجرم الحرب نتنياهو ووزير دفاعه باستهداف القادة في صنعاء.. موضحة أن هذه التهديدات لا تخيف صنعاء، وقادتها المجاهدين الذين ينظرون إلى الاستشهاد في واحدة من أعظم، وأنبل المعارك بأنه فضل ومنه كبيرة من الله.

وشددت اللجنة على أن الشعب اليمني وقيادته الحكيمة لن تتهاون مع أي اعتداء إسرائيلي أمريكي، وأن أي استهداف للبنى التحتية من قبل الكيان الصهيوني، أو محاولة استهداف القادة سيتم الرد عليها بالمثل بما في ذلك استهداف مصالح الأمريكي في المنطقة.

وجددت التأكيد على أن الشعب اليمني لن يتخلى عن الشعب الفلسطيني مهما كانت الظروف والتهديدات، وأنه لا خطوط حمراء أمام الموقف اليمني المناصر لغزة الذي سيستمر حتى إيقاف العدوان الوحشي الهمجي الصهيوني ورفع الحصار عن سكانها.

واطّلعت اللجنة على الخطوات المتخذة من قبل الجهات المختصة لمصادرة البضائع المقاطعة، خاصة في أمانة العاصمة وبدرجة أساسية المولات الكبيرة، لا سيما بعد إبلاغها بقائمة المنتجات المقاطعة المجددة والصادرة من وزارة الصناعة والاقتصاد والاستثمار.

وأكدت مباركتها لهذه الخطوة التي تعزز من مسار مقاطعة البضائع الإسرائيلية والأمريكية، والشركات الداعمة للكيان الغاصب.

وأقرت اللجنة البرنامج التنظيمي الخاص بالفعالية الكبرى، التي ستقام يوم الجمعة المقبل على ساحة ميدان السبعين في العاصمة صنعاء، والمسيرات التي ستقام بالتزامن في المحافظات والمديريات مواصلة لنصرة غزة تحت شعار "ثابتون مع غزة العزة بلا سقف ولا خطوط حمراء".

ودعت اللجنة العليا أبناء الشعب اليمني الحر إلى المشاركة المليونية، في مسيرات يوم الجمعة، مواصلة لخروجهم المشرف المستمر منذ أكثر من عام.








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