الخميس, 26-ديسمبر-2024 الساعة: 06:56 ص - آخر تحديث: 02:23 ص (23: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
مبادرة “منتجي وطني” والدور الاعلامي المنشود
شوقي شاهر
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ذكرى الاستقلال.. وكسر معادلات الطغيان
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
الذكرى السنوية للاستقلال الوطني من الاحتلال البريطاني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - أكد الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يحاصر المستشفى، ويمنع العاملين أو المرضى من التحرك خارج مبانيه

ماذا يحدث في مستشفى كمال عدوان بغزة؟

المؤتمرنت -
ماذا يحدث في مستشفى كمال عدوان بغزة؟
أكد الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يحاصر المستشفى، ويمنع العاملين أو المرضى من التحرك خارج مبانيه من خلال استهداف أي شخص يحاول التحرك، مشددا على أن الوضع في المستشفى خطير جدا.

وأكد في تصريح صحفي مساء اليوم، أن الليلة الماضية كانت واحدة من أصعب الليالي التي شهدها المستشفى والمنطقة المحيطة به، حيث تعرض المستشفى لأضرار جسيمة نتيجة تفجير نحو عشرة روبوتات بالقرب منه.

وأوضح أن قصف الاحتلال الإسرائيلي بدأ مع ساعات الفجر الأولى، حيث استهدفت طائراته المنازل المجاورة للمستشفى، فيما زاد إطلاق النار الكثيف حوله من حدة الرعب.

وقال إن الانفجارات دمرت جميع الأبواب والنوافذ والقواطع الداخلية، وأدت إلى هدم بعض الجدران، مما خلق مشهدا مروعا أثار الخوف بين المرضى والعاملين.

ودعا أبو صفية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية النظام الصحي والعاملين والمرضى بالمستشفى، مشيرا إلى أن القصف استمر طوال الليل، فيما لا يزال المستشفى يتعرض لإطلاق نار متواصل من دبابات قريبة جدا.

وشدد على أن الوضع بات لا يحتمل، معربا عن خيبة أمله من غياب أي استجابة دولية حتى اللحظة على الرغم من المناشدات المستمرة.

ويواصل جيش الاحتلال لليوم الـ 82 على التوالي، حرب الإبادة الجماعية والحصار الخانق، على شمالي قطاع غزة، حيث تتفاقم معاناة آلاف المواطنين المحاصرين، مع تواصل منع إدخال المساعدات للشمال الذي يفتقد لمياه الشرب أيضا.

ووفقا للإحصائيات الرسمية غير النهائية خلف الاجتياح الإسرائيلي لشمال القطاع وعمليات القصف المكثفة فيه منذ الخامس من أكتوبر الماضي، أكثر من 4 آلاف شهيد ومفقود، و12 ألف جريح وألفي معتقل، فيما دمر جيش الاحتلال كافة القطاعات الحيوية والبنية التحتية بالمنطقة تدميرا كاملا.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: سقوط مدوٍ للعراق أمام البحرين
فنون ومنوعات: إليسا توجّه رسالة إلى اللبنانيين
مجتمع مدني: علامة على وسادتك تشير لإصابتك بالسرطان
عربي ودولي: الأونروا: طفل يقتل في غزة كل ساعة
رياضة: منتخب اليمن يُودّع خليجي 26
علوم وتقنية: خضراوات احرص على شرائها عند التسوّق
علوم وتقنية: شرب الشاي يقلل خطر الإصابة بمرض قاتل
عربي ودولي: مستوطنون يجددون اقتحام الأقصى
أخبار: غداً.. تشغيل التيار الكهربائي في مدينة جبن
عربي ودولي: 45361 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة
أخبار: قصف يمني جديد يستهدف يافا المحتلة
أخبار: بدء صرف مرتبات بأكثر من مليار ريال
اقتصاد: ارتفاع صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا
عربي ودولي: الأمم المتحدة: المجاعة تتفشى في السودان
أخبار: توقعات الطقس على اليمن خلال الـ24 ساعة
عربي ودولي: مصرع 13 شخصا في انفجار بتركيا
علوم وتقنية: دواء لعلاج ضغط الدم وأمراض أخرى
فنون ومنوعات: تسجيل لراغب علامة يثير الغضب
أخبار: بـ"فرط صوتي": صنعاء تقصف هدفاً صهيونياً
عربي ودولي: شهداء وجرحى بقصف في طولكرم
أخبار: فليتشر: من المستحيل توصيل المساعدات لغزة
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 45338
عربي ودولي: عواصف ثلجية تقطع الكهرباء في البوسنة
أخبار: أجواء باردة في 13 محافظة يمنية
عربي ودولي: شهداء في قصف إسرائيلي على لبنان
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024