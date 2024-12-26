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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة الصغرى في عدد من المحافظات، وتشكل الشابورة المائية والضباب

طقس بارد.. وتحذير من تدني الرؤية

المؤتمرنت -
طقس بارد.. وتحذير من تدني الرؤية
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة الصغرى في عدد من المحافظات، وتشكل الشابورة المائية والضباب في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع أجواء باردة وانخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة الصغرى خلال ساعات الصباح الأولى في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات إب، الضالع، لحج، أبين وشبوة.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة نسبياً في مرتفعات تعز، ريمة، حجة، المحويت، مأرب، شبوة، حضرموت والمهرة.

وأشار المركز إلى احتمال تشكل الشابورة المائية والضباب على مناطق من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية.

وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي/ ذمار: 3.5، عمران: 4.8، البيضاء: 5، صنعاء: 5.4، المحويت: 9.7، حجة: 10.0، إب: 10.0درجات مئوية.

ودعا المركز المواطنين خاصةً كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، إلى أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة.

ونبه سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الشابورة المائية والضباب.








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