المؤتمرنت -

المؤتمر وحلفاؤه يدينون العدوان الصهيوني الثلاثي على اليمن

دان المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي واستنكروا بشدة، العدوان الثلاثي الصهيوني الأمريكي البريطاني الإسرائيلي على اليمن، والذي استهدف عدداً من المنشآت الحيوية وعلى رأسها مطار صنعاء ومحطة الكهرباء في حزيز، ومحطة رأس كتيب الكهربائية وميناء رأس عيسى النفطي في الحديدة، ما أدى إلى سقوط ضحايا.



وأكد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه أن استهداف البُنى التحتية هو عدوان صهيوني أمريكي بريطاني مخالف لميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على سيادة واستقلال الدول وتجريم انتهاك سيادتها وحقها في الدفاع عن سيادتها واستقلالية قرارها الوطني.



وأشاروا إلى أن استهداف العدوان الصهيوني الأمريكي البريطاني مطار صنعاء وقت استقبال ومغادرة ممثلين للأمم المتحدة، دليل على عدم احترام إسرائيل للأمم المتحدة، وعلى مدى التخبُّط والفشل الذي يعيشه العدو الصهيوني الذي يعتقد أنه سيثني الشعب اليمني عن مواصلة دفاعه ومساندته للشعب الفلسطيني ومقاومته الصامدة في وجه جرائم حرب الإبادة التي يرتكبها بحق إخواننا في غزة.



ودعا المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه أبناء الشعب اليمني كافةً إلى التماسك والصمود والدفاع عن بلادهم وتوحيد الجبهة الداخلية والوقوف مع وخلف القيادة وتأييد أي إجراءات تتخذها في سبيل الدفاع عن اليمن ووحدته وسيادته واستقلاله.