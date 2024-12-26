المؤتمرنت -

لبوزة يعزي بوفاة العقيد صالح القصاد

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة العقيد صالح أحمد القصاد، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعمل الجاد في خدمة الوطن والمجتمع.



وأشاد الدكتور لبوزة في البرقية التي بعثها إلى نجله بكيل صالح القصاد وإخوانه، بمناقب الفقيد وعطائه الشعري المميز، وأدواره الوطنية والاجتماعية المشهود لها في خدمة الوطن والإصلاح بين الناس.



وعبر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته لأسرة الفقيد وكافة آل القصاد وقبائل بني جبر بمديرية صرواح محافظة مأرب بهذا المصاب.. سائلاً المولى -العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون،،،