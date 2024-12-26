المؤتمرنت -

الشوافي يكشف حالة الطقس حتى نهاية ديسمبر

كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن حالة الطقس المتوقعة في اليمن حتى نهاية ديسمبر الجاري.



وقال الفلكي الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، "بحسب البيانات والخرائط للنماذج، متوقع من ليلة الجمعة يبدأ الانخفاض التدريجي لدرجة الحرارة الصغرى ويستمر الانخفاض ليلتي الجمعة والسبت".



ولفت إلى "نشاط نسبي للرياح الشمالية - شمالية شرقية على مناطق واسطة من المرتفعات والأحواض الحبلية خصوصاً أول الليل، وبعد ذلك حتى منتصف الاسبوع (نهاية ديسمبر 2024)"، مؤكداً أن الصقيع متوقع وغير مستبعد على بعض المناطق.



وذكر الشوافي أن "هذه الحالة تتزامن مع بعض زخات الأمطار المتفرقة على أجزاء بسيطة من المناطق الساحلية، ولو كانت الأمطار المتوقعة قليلة جداً ولكن الأهم أن ذلك يعمل على تأثر بعض المناطق من المرتفعات والأحواض الجبلية بالكتلة الهوائية الرطبة".



وأشار الفلكي اليمني إلى "احتمال تشكل الشابورة المائية والسحب على بعض المناطق، ما يستبعد الصقيع على تلك المناطق ودليل آخر يعرفه المزارع (رياح جنوبية او غربية)، ما يجعل الصقيع المتوقع على نطاق اقل (مناطق محدودة) ودليله يعرفه المزارع عندما تكون الرياح ساكنة والسماء صافية ليلا في تلك المناطق خصوصا مع منتصف الاسبوع القادم".



ودعا الشوافي الجميع إلى توخي الحذر، ومتابعة نشرات الطقس.