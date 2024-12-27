المؤتمرنت -

البرد يعود بقوة.. والأرصاد يحذر المواطنين

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة مع احتمالية لتشكل الصقيع على أجزاء محدودة منها.



بينما تكون الأجواء باردة نسبياً إلى باردة في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، الضالع، لحج وأبين وهضاب وصحارى شبوة وحضرموت وجنوب مأرب وغرب الجوف.



وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي: ذمار ـ رصابة : 02.4، البيضاء : 03.9، عمران: 04.0، صنعاء: 05.1، إب ـ بعدان: 07.3، حجة: 09.8، المحويت: 10.0درجات مئوية.



وحذر المواطنين في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والصحارى من الأجواء الباردة والشديدة البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.



ونصح المزارعين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المزروعات من آثار البرودة الشديدة وكذلك رعاة الماشية ومربي النحل والدواجن حفاظا عليها.