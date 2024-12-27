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المؤتمر نت - أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة

الاحتلال يحرق مستشفى كمال عدوان في غزة

المؤتمرنت -
الاحتلال يحرق مستشفى كمال عدوان في غزة
أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بعد إجبار المرضى والمصابين والكوادر الطبية والطواقم الصحافية على إخلائه بالقوة، علماً أنه المستشفى الوحيد الذي يعمل في شمال القطاع، ويقدّم الخدمة الطبية لأكثر من 400 ألف نسمة.

وكان التواصل قد فُقد تماماً مع الموجودين داخل المستشفى، الذين يُقدّر عددهم بنحو 350 شخصاً، بينهم 170 كادراً طبياً، وذلك عقب محاصرته من قبل جيش الاحتلال ومطالبته الكوادر الطبية والمرضى والمرافقين بالنزول إلى ساحته تمهيداً لاقتحامه.

وأكد المدير العام وزارة الصحة في غزة منير البرش، توقف الخدمة الطبية في شمالي قطاع غزة بشكل كامل بعد قصف وإخلاء مستشفى كمال عدوان، حيث اندلعت النيران في قسم الأرشيف داخل المستشفى جراء قصف إسرائيلي استهدفه فجرًا.

وأشار البرش في تصريحات صحفية، إلى أن الاحتلال أحرق مستشفى كمال عدوان بعد إخلائه قسرًا، ولفت إلى فقدان الاتصال بالطواقم الطبية التي كانت موجودة في المستشفى، محملاً العدو الإسرائيلي والإدارة الأميركية المسؤولية عن هذه الجرائم.

وصباح اليوم، قالت وزارة الصحة بغزة، إن "نحو 50 شخصا بينهم 5 من الكادر الطبي في مستشفى كمال عدوان استشهدوا نتيجة القصف الجوي لطائرات الاحتلال على مبنى مجاور للمستشفى".

وأوضح البيان أن من بين الشهداء الدكتور أحمد سمور طبيب الأطفال، وإسراء أبو زايدة فنية المختبر، واستُشهد كلاهما أثناء محاولتهما العودة إلى منازلهما. كما استشهد فني أثناء محاولته إنقاذ المصابين.








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