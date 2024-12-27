المؤتمرنت -

الأونروا: أطفال غزة يتجمدون حتى الموت

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، الجمعة، أن أطفال غزة يتجمدون حتى الموت بسبب البرد ونقص المأوى.



وأوضح لازاريني في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس" أن الأغطية والإمدادات الشتوية ظلت عالقة منذ أشهر في انتظار الموافقة على دخولها إلى غزة.



ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، والسماح بدخول الإمدادات الأساسية المطلوبة بشدة بما في ذلك الموجهة للاستجابة للحاجة التي يفرضها فصل الشتاء.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الخميس عن وفاة 4 أطفال حديثي الولادة بسبب البرد وانخفاض درجات الحرارة خلال الأيام الماضية.