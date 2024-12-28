المؤتمرنت -

تكريم طيار يمني لهبوطه بسلام في مطار صنعاء

تم اليوم في مطار صنعاء تكريم كابتن ومساعد رحلة اليمنية أثناء هبوطهم بسلام في المطار خلال قصف العدوان الإسرائيلي.



وقال مدير المطار خالد الشائف في منشور على منصة "إكس": "قام اللواء محمد عياش قحيم وزير النقل والاشغال بتكريم الكابتن أحمد علاو ومساعداه الكابتن وليد الخطري والكابتن عبدالله الشطفة على دورهم المتميز في الهبوط اثناء القصف على مطار صنعاء".



وأضاف أن التكريم تم برعاية دولة رئيس الوزراء الاستاذ احمد الرهوي.



ويأتي التكريم تقديراً لنجاح الكابتن ومساعده في الهبوط بسلام بصورة احترافية في مطار صنعاء يوم الخميس عصرا خلال تعرضه لعدوان صهيوني.