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أكثر 7 أسئلة صحية طُرِحت على «غوغل» في 2024... وإجاباتها

يعد «غوغل» الأداة المفضلة لكثير من الأشخاص الذين لديهم أسئلة تتعلق بالصحة، فما هي أكثر الأسئلة الصحية التي لجأ الأميركيون إلى محرك البحث للحصول على إجابات بشأنها، خلال عام 2024؟



وقام موقع «Soliant Health» -وهو موقع بحث عن وظائف الرعاية الصحية ومقره جورجيا- بتحليل بيانات بحث «غوغل» لعام 2024 لتحديد الأسئلة الشائعة من كل ولاية، بالإضافة إلى بعض الاستعلامات الطبية الأكثر شيوعاً على «غوغل».



وفيما يلي 7 من أكثر الأسئلة بحثاً، إلى جانب إجابات من الممرضة المسجلة كارين ستوكديل المقيمة في أستراليا، قدمها تقرير لشبكة «فوكس نيوز»:



1- هل التهاب الشعب الهوائية مُعدٍ؟

التهاب الشعب الهوائية ليس معدياً؛ لكن ستوكديل كشفت أن الفيروس الذي يسببه قد يكون معدياً.



يمكن أن تؤدي أمراض مثل نزلات البرد والإنفلونزا وفيروس الجهاز التنفسي المخلوي إلى التهاب الشعب الهوائية، والذي يمكن أن يكون معدياً لبضعة أيام إلى أسبوع، وفق ما قالت.



2- هل الالتهاب الرئوي معدٍ؟

وفقاً لستوكديل، هناك كثير من أنواع الالتهاب الرئوي، ولكن الأكثر شيوعاً إما فيروسي وإما بكتيري.



وأوضحت أنه «عادة ما يكون الالتهاب الرئوي الجرثومي ناتجاً عن بكتيريا تعيش بالفعل في الجهاز التنفسي العلوي، ويتطور بعد نزلات البرد أو الإنفلونزا. يمكن أن تكون هذه الأنواع من الالتهاب الرئوي معدية؛ لكنها لا تنتشر بسهولة».



ويمكن أن ينتج الالتهاب الرئوي الفيروسي عن فيروسات أخرى، مثل «كوفيد-19»، والإنفلونزا، وفيروس الجهاز التنفسي المخلوي، وأمراض معدية أخرى.



وأضافت ستوكديل: «تنتشر هذه الحالات التنفسية بسهولة إلى الآخرين عبر الرذاذ التنفسي في الهواء، مما يعني أن العدوى الفيروسية الكامنة معدية».



3- ما هو مرض الذئبة؟

الذئبة هي مرض مناعي ذاتي يتسبب في خلل بعمل الجهاز المناعي للشخص، ومهاجمة الأنسجة السليمة، وفقاً لستوكديل.



وأشارت إلى أنه مرض طويل الأمد يسبب الالتهاب والألم في كثير من أجزاء الجسم، مثل الجلد والمفاصل والأعضاء الداخلية.



ونظراً لأن مرض الذئبة يمكن أن يؤثر على أجزاء مختلفة من الجسم، فقد تختلف الأعراض، وأوضحت ستوكديل أن المرض أكثر شيوعاً بين النساء من سن 15 إلى 44 عاماً.



4- ما مقدار الماء الذي يجب أن أشربه كل يوم؟

كان الأميركيون فضوليين بشأن مقدار الماء الذي يجب أن يشربوه. وقالت ستوكديل إنه في حين أن الترطيب هو مفتاح الصحة الجيدة، فإن الكمية المحددة تختلف من شخص لآخر حسب الجنس والوزن وعوامل أخرى.



وقالت: «على سبيل المثال، تختلف متطلبات تناول الأنثى الصغيرة بشكل كبير عن متطلبات لاعب كمال الأجسام الذكر. إن أفضل طريقة لتحديد كمية الماء المثلى التي يجب أن تشربها هي أن تأخذ وزن جسمك ومستويات نشاطك في الاعتبار».



استشهدت ستوكديل بتوصية كلية الطب بجامعة بنسلفانيا بشرب 0.5 إلى 1 أونصة من الماء لكل رطل من وزن الجسم، اعتماداً على مقدار النشاط البدني.



وأضافت: «إذا كنت لا تقوم بنشاط شاق، فيجب أن يكون 0.5 أونصة لكل رطل كافياً. إذا كنت تعمل في الخارج أو تلعب رياضة أو كنت نشطاً للغاية، فستكون هناك حاجة إلى أونصة واحدة من الماء لكل رطل من وزن الجسم لتجديد جسمك».



5- هل التهاب الحلق مُعدٍ؟

حذَّرت ستوكديل من أن مجموعة البكتيريا التي تسبب التهاب الحلق، والتي تسمى العقدية من المجموعة أ، «معدية للغاية».



ويمكن أن تنتشر هذه البكتيريا من خلال الرذاذ عندما يعطس أو يسعل الشخص المصاب، وكذلك من خلال مشاركة المشروبات أو الطعام.



وحذرت من أن «الشخص المصاب بالتهاب الحلق العقدي غير المعالج يمكن أن يكون معدياً لمدة تصل إلى 3 أسابيع، ويصيب الآخرين».



6- كم من الوقت تستمر الإنفلونزا؟

يمكن أن تكون الإنفلونزا غير مريحة للغاية، ويمكن أن تستمر الحالات لفترة أطول من المتوقع.



وفقاً لستوكديل، تستمر حالة الإنفلونزا المتوسطة من 5 إلى 7 أيام. تشمل الأعراض الشائعة الحمى وآلام الجسم والتعب والاحتقان والإسهال والسعال والتهاب الحلق.



وقالت: «قد يعاني الأشخاص الذين لديهم ضعف في جهاز المناعة من فترة أطول من الأعراض».



7- ما الذي يسبب ارتفاع ضغط الدم؟

يتطور ارتفاع ضغط الدم عادة «ببطء بمرور الوقت»، وفقاً لستوكديل.



يمكن أن تحدث هذه الحالة نتيجة لحالات طبية مختلفة، واختيارات نمط حياة غير صحية، والعوامل الوراثية.



ولفتت ستوكديل إلى أن «الأشخاص الذين يعانون من السمنة والسكري ومستويات منخفضة من النشاط البدني، هم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم. ويمكن أن تعاني بعض النساء أيضاً من ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل».*وكالات

