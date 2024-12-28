المؤتمرنت -

"الفرط صوتي" اليمني يضرب قاعدة "نيفاتيم" الإسرائيلية

استهدفت القوة الصاروخية اليمنية قاعدة "نيفاتيم" الجوية التابعة للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن القوة الصاروخية استهدفت القاعدة الجوية بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2".. مؤكدة أن الصاروخ هدفه بنجاح.



وحيت القوات المسلحة الخروج الشعبي الحاشد في صنعاء ومختلف المحافظات والمديريات دعماً وإسناداً للشعب الفلسطينيِّ.



وأكدت لكافة أبناء الشعب اليمني العظيمِ أنَّها مستمرة في تأدية وتنفيذ واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية بالمزيد من العمليات العسكرية ضدَّ العدوِّ الإسرائيليِّ حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.