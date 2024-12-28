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رئيس المؤتمر يعزي اللواء حمود الصوفي بوفاة ولده

بعث الاخ رئيس المؤتمر الشعبي العام صادق بن أمين ابوراس برقية عزاء ومواساة الى الاخ اللواء حمود خالد الصوفي عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام بوفاة ولده عبدالحكيم وهو لا يزال في مقتبل العمر .

وعبر رئيس المؤتمر في البرقية التي بعثها الى الاخ اللواء حمود خالد الصوفي عضو اللجنة العامة للمؤتمر وكافة ال الصوفي بمديرية شرعب السلام محافظة تعز باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص تعازيه وعميق مواساته بهذا المصاب الجلل سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا اليه راجعون .