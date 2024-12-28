السبت, 28-ديسمبر-2024 الساعة: 08:30 م - آخر تحديث: 08:28 م (28: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
مبادرة “منتجي وطني” والدور الاعلامي المنشود
شوقي شاهر
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ذكرى الاستقلال.. وكسر معادلات الطغيان
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
الذكرى السنوية للاستقلال الوطني من الاحتلال البريطاني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - أبو راس يعزي بوفاة القيادي المؤتمري البحر

أبو راس يعزي بوفاة القيادي المؤتمري البحر

المؤتمرنت -
أبو راس يعزي بوفاة القيادي المؤتمري البحر
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة القيادي المؤتمري الشيخ/ اللواء فيصل علي عبد الرحمن البحر - عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وأشار رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد وحضوره السياسي والاجتماعي واسهاماته التنظيمية.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجلي الفقيد الشيخ علي فيصل علي البحر ، والشيخ فارس فيصل علي البحر واخوانهم وافراد الأسرة ، وكافة ال البحر بمديرية ماوية محافظة تعز، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر، عن خالص العزاء وعظيم المواساة في هذا المصاب الجلل،

سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"..








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: 7 أسئلة طُرِحت على «غوغل» بـ2024
عربي ودولي: اعتقال 15 فلسطينياً من الضفة
أخبار: 45484 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة
أخبار: تكريم طيار يمني لهبوطه بسلام في مطار صنعاء
أخبار: اليونيسف: عام 2024 أحد أسوأ أعوام الأطفال
عربي ودولي: زلزال يضرب الفلبين
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل مدير مستشفى كمال عدوان
أخبار: طقس شديد البرودة.. وتحذير مهم للمزارعين
رياضة: أرسنال يرتقي لوصافة البريميرليغ
علوم وتقنية: أمراض تسبب آلام الأذن
أخبار: عدوان أمريكي جديد على العاصمة صنعاء
أخبار: الأونروا: أطفال غزة يتجمدون حتى الموت
رياضة: الكويت وعُمان إلى نصف نهائي "خليجي 26"
أخبار: وزير الصحة يتفقد جرحى العدوان الإسرائيلي
أخبار: استئناف الرحلات الجوية من مطار صنعاء
فنون ومنوعات: فنان مصري: نتنياهو ينوي غزو مصر
عربي ودولي: غوتيريش: الغارات على اليمن مثيرة للقلق
أخبار: اليمنيون يؤكدون ثبات الموقف في نصرة غزة
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب
عربي ودولي: 40 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في الأقصى
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 45436
عربي ودولي: الاحتلال يحرق مستشفى كمال عدوان بغزة
أخبار: صنعاء تنفّذ 3 عمليات عسكرية جديدة
أخبار: البرد يعود بقوة.. والأرصاد يحذر المواطنين
رياضة: ليفربول يتجاوز ليستر ويبتعد في الصدارة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024