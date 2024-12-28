السبت, 28-ديسمبر-2024 الساعة: 08:31 م - آخر تحديث: 08:28 م (28: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
مبادرة “منتجي وطني” والدور الاعلامي المنشود
شوقي شاهر
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ذكرى الاستقلال.. وكسر معادلات الطغيان
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
الذكرى السنوية للاستقلال الوطني من الاحتلال البريطاني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عن إسقاطِ طائرةٍ أمريكيةٍ نوع MQ_9 في أجواءِ محافظةِ البيضاء

إسقاط طائرة أمريكية في أجواء البيضاء

المؤتمرنت -
إسقاط طائرة أمريكية في أجواء البيضاء
أعلنت القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عن إسقاطِ طائرةٍ أمريكيةٍ نوع MQ_9 في أجواءِ محافظةِ البيضاء.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان، أن الدفاعاتُ الجويةُ في القواتِ المسلحةِ تمكنت من إسقاطِ طائرةٍ أمريكيةٍ نوع MQ_9 وذلك أثناءَ قيامِها بتنفيذِ مهامَّ عدائيةٍ في أجواءِ محافظةِ البيضاء.

وأشارت إلى أن عملية إسقاطِ الطائرةِ تمت بصاروخٍ أرضِ جوِّ، محليِّ الصنع، مبينة أن هذه الطائرةُ هي الثالثةَ عشْرةَ التي تمكنتْ الدفاعات الجويةُ اليمنية من إسقاطِها خلالَ معركةِ "الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ" إسناداً لغزة.

وأكدت القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ استمرارَها في التصدي لكلِّ محاولاتِ الأعداءِ النيلَ من سيادةِ بلدِنا وأنَّها مستمرةٌ في عملياتِها المساندةِ لغزة، وأنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: 7 أسئلة طُرِحت على «غوغل» بـ2024
عربي ودولي: اعتقال 15 فلسطينياً من الضفة
أخبار: 45484 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة
أخبار: تكريم طيار يمني لهبوطه بسلام في مطار صنعاء
أخبار: اليونيسف: عام 2024 أحد أسوأ أعوام الأطفال
عربي ودولي: زلزال يضرب الفلبين
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل مدير مستشفى كمال عدوان
أخبار: طقس شديد البرودة.. وتحذير مهم للمزارعين
رياضة: أرسنال يرتقي لوصافة البريميرليغ
علوم وتقنية: أمراض تسبب آلام الأذن
أخبار: عدوان أمريكي جديد على العاصمة صنعاء
أخبار: الأونروا: أطفال غزة يتجمدون حتى الموت
رياضة: الكويت وعُمان إلى نصف نهائي "خليجي 26"
أخبار: وزير الصحة يتفقد جرحى العدوان الإسرائيلي
أخبار: استئناف الرحلات الجوية من مطار صنعاء
فنون ومنوعات: فنان مصري: نتنياهو ينوي غزو مصر
عربي ودولي: غوتيريش: الغارات على اليمن مثيرة للقلق
أخبار: اليمنيون يؤكدون ثبات الموقف في نصرة غزة
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب
عربي ودولي: 40 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في الأقصى
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 45436
عربي ودولي: الاحتلال يحرق مستشفى كمال عدوان بغزة
أخبار: صنعاء تنفّذ 3 عمليات عسكرية جديدة
أخبار: البرد يعود بقوة.. والأرصاد يحذر المواطنين
رياضة: ليفربول يتجاوز ليستر ويبتعد في الصدارة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024