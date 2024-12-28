السبت, 28-ديسمبر-2024 الساعة: 11:42 م - آخر تحديث: 11:30 م (30: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
مبادرة “منتجي وطني” والدور الاعلامي المنشود
شوقي شاهر
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ذكرى الاستقلال.. وكسر معادلات الطغيان
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
الذكرى السنوية للاستقلال الوطني من الاحتلال البريطاني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - واصل العدو الإسرائيلي، اليوم، خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 27 نوفمبر الماضي، بتفجير منازل وتوغل في بلدات جنوبي لبنان

توغل إسرائيلي في جنوب لبنان

المؤتمرنت -
توغل إسرائيلي في جنوب لبنان
واصل العدو الإسرائيلي، اليوم، خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 27 نوفمبر الماضي، بتفجير منازل وتوغل في بلدات جنوبي لبنان.

وذكرت مصادر ميدانية، أن جيش العدو الإسرائيلي فجر عددا من المنازل في بلدتي يارون وكفركلا، كما أطلق رشقات رشاشة باتجاه محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب.

وأشارت إلى توغل دبابتين وآليات لجيش الاحتلال باتجاه أطراف بلدة القنطرة، وثلاث دبابات باتجاه الأحياء الجنوبية لبلدة الطيبة، والتي أطلقت الرشقات الرشاشة والقنابل أثناء توغلها، ما أدى إلى احتراق أربعة منازل.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوجد في أكثر من 30 قرية وبلدة حدودية لبنانية، رغم إعلان وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الماضي، والذي يفترض أن تخرج بموجبه قوات الاحتلال من القرى والبلدات التي توغلت فيها في غضون 60 يوما.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
مجتمع مدني: ‫علامة تدل على أخطر الأمراض النفسية
فنون ومنوعات: أصالة تعتذر لابنتها شام.. ما القصة؟
رياضة: اليمن يختتم مشواره بفوز تاريخي على البحرين
أخبار: "الفرط صوتي" اليمني يضرب قاعدة "نيفاتيم"
فنون ومنوعات: 7 أسئلة طُرِحت على «غوغل» بـ2024
عربي ودولي: اعتقال 15 فلسطينياً من الضفة
عربي ودولي: 45484 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة
أخبار: تكريم طيار يمني لهبوطه بسلام في مطار صنعاء
عربي ودولي: اليونيسف: عام 2024 أحد أسوأ أعوام الأطفال
عربي ودولي: زلزال يضرب الفلبين
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل مدير مستشفى كمال عدوان
أخبار: طقس شديد البرودة.. وتحذير مهم للمزارعين
رياضة: أرسنال يرتقي لوصافة البريميرليغ
علوم وتقنية: أمراض تسبب آلام الأذن
أخبار: عدوان أمريكي جديد على العاصمة صنعاء
أخبار: الأونروا: أطفال غزة يتجمدون حتى الموت
رياضة: الكويت وعُمان إلى نصف نهائي "خليجي 26"
أخبار: وزير الصحة يتفقد جرحى العدوان الإسرائيلي
أخبار: استئناف الرحلات الجوية من مطار صنعاء
فنون ومنوعات: فنان مصري: نتنياهو ينوي غزو مصر
عربي ودولي: غوتيريش: الغارات على اليمن مثيرة للقلق
أخبار: اليمنيون يؤكدون ثبات الموقف في نصرة غزة
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب
عربي ودولي: 40 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في الأقصى
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 45436
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024