المؤتمرنت -

أجواء باردة إلى شديدة البرودة في 14 محافظة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأنه يتوقع أجواء باردة أثناء النهار وشديدة البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء ، عمران وصعدة.



ومن المتوقع أن تكون الأجواء باردة في محافظات حجة، المحويت ومرتفعات محافظات إب، تعز، الضالع، لحج، أبين، شبوة، حضرموت وغرب الجوف وجنوب غرب مأرب.



وأشار المركز إلى أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 2 في ذمار، 2.7 في البيضاء، 3 في صنعاء، 3.4 في عمران.



وحذر المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة إلى شديدة البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.



ودعا المركز المزارعين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المزروعات في المحافظات الآنفة الذكر من الأجواء شديدة البرودة.