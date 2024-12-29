المؤتمرنت -

ريال مدريد يتخذ خطوة تجارية جريئة

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لاتخاذ خطوة غير مسبوقة في تاريخه، تتمثل في تعديل اسم ملعبه الأسطوري "سانتياغو برنابيو".



هذا القرار يأتي بعد عقود من تكريم أحد أبرز رموز النادي، ويعكس استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز الموارد التجارية للنادي الملكي، في وقت يشهد فيه الملعب تطورات هائلة تجعله واحدًا من أفضل المرافق الرياضية في العالم.





في عام 1955، تم تغيير اسم الملعب من "تشير مارتين" إلى "سانتياغو برنابيو" تكريمًا لرئيس النادي الأسطوري، الذي ترك بصمة خالدة في تاريخ الفريق كلاعب وإداري ورئيس.





ومع ذلك، ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن النادي يخطط الآن لاختصار الاسم ليصبح "برنابيو" فقط، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ ما يقرب من 69 عامًا.





هذا القرار، الذي لم يتم الإعلان عنه رسميًا حتى الآن، يأتي في إطار مساعي النادي لتعزيز موارده التجارية.





جدير بالذكر أن ملعب سانتياغو برنابيو شهد خلال السنوات الأخيرة عمليات تجديد شاملة جعلته واحدًا من أفضل ملاعب كرة القدم على مستوى العالم، مما يعزز مكانته كرمز رياضي عالمي يعكس عراقة النادي الملكي.