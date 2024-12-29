المؤتمرنت -

لبوزة يعزي بوفاة اللواء فيصل علي البحر

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة اللواء فيصل علي عبدالله البحر، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.



وأشاد الدكتور لبوزة في البرقية التي بعثها إلى الشيخ علي فيصل علي البحر، والشيخ فارس فيصل علي البحر واخوانهم، بمناقب الفقيد الوطنية والتنظيمية، ودوره الاجتماعي ومساهمته في خدمة المجتمع والسكينة العامة من خلال الإصلاح بين الناس ومعالجة قضاياهم.



وعبر نائب رئيس المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة لأبناء الفقيد وأسرته وكافة آل البحر في مديرية ماوية محافظة تعز بهذا المصاب.. سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".