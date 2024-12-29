الأحد, 29-ديسمبر-2024 الساعة: 04:26 م - آخر تحديث: 04:25 م (25: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
مبادرة “منتجي وطني” والدور الاعلامي المنشود
شوقي شاهر
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ذكرى الاستقلال.. وكسر معادلات الطغيان
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
الذكرى السنوية للاستقلال الوطني من الاحتلال البريطاني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة اللواء فيصل علي عبدالله البحر، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء

لبوزة يعزي بوفاة اللواء فيصل علي البحر

المؤتمرنت -
لبوزة يعزي بوفاة اللواء فيصل علي البحر
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة اللواء فيصل علي عبدالله البحر، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.

وأشاد الدكتور لبوزة في البرقية التي بعثها إلى الشيخ علي فيصل علي البحر، والشيخ فارس فيصل علي البحر واخوانهم، بمناقب الفقيد الوطنية والتنظيمية، ودوره الاجتماعي ومساهمته في خدمة المجتمع والسكينة العامة من خلال الإصلاح بين الناس ومعالجة قضاياهم.

وعبر نائب رئيس المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة لأبناء الفقيد وأسرته وكافة آل البحر في مديرية ماوية محافظة تعز بهذا المصاب.. سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: 120 قتيل بتحطم طائرة في كوريا
رياضة: ريال مدريد يتخذ خطوة تجارية جريئة
عربي ودولي: حماس تطالب بإرسال مراقبين لمستشفيات غزة
رياضة: أتالانتا ينفرد بقمة الكالتشيو
فنون ومنوعات: الحزن يخيم على الفنان اليمني أبو حنظله
مجتمع مدني: ‫علامة تدل على أخطر الأمراض النفسية
فنون ومنوعات: أصالة تعتذر لابنتها شام.. ما القصة؟
أخبار: إسقاط طائرة أمريكية في أجواء البيضاء
رياضة: اليمن يختتم مشواره بفوز تاريخي على البحرين
أخبار: أبو راس يعزي بوفاة القيادي المؤتمري البحر
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي اللواء الصوفي بوفاة ولده
أخبار: شهيد وجريح بنيران سعودية في صعدة
أخبار: "الفرط صوتي" اليمني يضرب قاعدة "نيفاتيم"
فنون ومنوعات: 7 أسئلة طُرِحت على «غوغل» بـ2024
عربي ودولي: اعتقال 15 فلسطينياً من الضفة
عربي ودولي: 45484 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة
أخبار: تكريم طيار يمني لهبوطه بسلام في مطار صنعاء
عربي ودولي: اليونيسف: عام 2024 أحد أسوأ أعوام الأطفال
عربي ودولي: زلزال يضرب الفلبين
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل مدير مستشفى كمال عدوان
أخبار: طقس شديد البرودة.. وتحذير مهم للمزارعين
رياضة: أرسنال يرتقي لوصافة البريميرليغ
علوم وتقنية: أمراض تسبب آلام الأذن
أخبار: عدوان أمريكي جديد على العاصمة صنعاء
أخبار: الأونروا: أطفال غزة يتجمدون حتى الموت
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024