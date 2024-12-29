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المؤتمر نت - فاز المنتخب اليمني للشباب على نظيره العراقي، بهدفين دون مقابل، في المباراة الودية التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب نادي الكرخ في العاصمة بغداد

منتخب الشباب يهزم العراق بثنائية

المؤتمرنت -
منتخب الشباب يهزم العراق بثنائية
فاز المنتخب الوطني للشباب على نظيره العراقي، بهدفين دون مقابل، في المباراة الودية التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب نادي الكرخ في العاصمة بغداد.

سجل هدفي الأحمر اليمني الشاب، عصام ردمان في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، وعادل عباس في الدقيقة 75.

وتعد هذه المباراة الودية الأولى التي يخوضها منتخبنا الوطني في معسكره الإعدادي المقام حالياً في العاصمة العراقية بغداد، ضمن الاستعدادات للمشاركة في نهائيات كأس آسيا في الصين 2025. حيث من المنتظر أن يلتقي مع نظيره العراقي يوم الأربعاء القادم في مباراة ودية ثانية.








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