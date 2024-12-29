المؤتمرنت -

مجيديع يواسي آل الكميم

بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ/ عبدالله أحمد مجيديع برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ /صالح حسين أبو خالد الكميم ، والذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع.





وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الاخ حسين سعد علي هادي، عضو اللجنة الدائمة، عضو قيادة فرع المؤتمر بالدائرة 200 مديرية الحداء، والى اولاد الفقيد توفيق وخالد ومحمد صالح حسين ابو خالد الكميم، وكافة افراد الاسرة في مخلاف الكميم، بمديرية الحداء، محافظة ذمار، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته بهذا المصاب الأليم.



سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".