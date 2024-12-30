الإثنين, 30-ديسمبر-2024 الساعة: 01:45 م - آخر تحديث: 01:41 م (41: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
مبادرة “منتجي وطني” والدور الاعلامي المنشود
شوقي شاهر
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ذكرى الاستقلال.. وكسر معادلات الطغيان
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
الذكرى السنوية للاستقلال الوطني من الاحتلال البريطاني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - حذر المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة وشديدة البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

تسجيل أدنى درجات حرارة في 5 محافظات يمنية

المؤتمرنت -
تسجيل أدنى درجات حرارة في 5 محافظات يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقساً بارداً وشديد البرودة في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع طقساً شديد البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة.

في حين يكون الطقس بارداً في محافظتي حجة، المحويت ومرتفعات محافظات إب، تعز، الضالع، لحج، أبين، شبوة، حضرموت وغرب الجوف ومأرب.

وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي/ ذمار: 1.5، عمران: 1.6، البيضاء: 2.1، صنعاء: 3.2، المحويت: 9.2 درجات مئوية.

وحذر المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة وشديدة البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

ودعا المزارعين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المزروعات في المحافظات الآنفة الذكر من الأجواء الشديدة البرودة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: صلاح يقود ليفربول إلى "حفل الخماسية"
رياضة: السيتي يعود للانتصارات من بوابة ليستر
عربي ودولي: 10 شهداء بقصف إسرائيلي جديد على غزة
رياضة: نابولي يضيق الخناق على أتلانتا
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
أخبار: بدء أعمال المؤتمر الوطني للتطوع بصنعاء
أخبار: 5 أشياء تُهدئ انفعالاتك وتُشعركَ بالاسترخاء
أخبار: حصيلة الضحايا في غزة يرتفع إلى 45514
عربي ودولي: 120 قتيل بتحطم طائرة في كوريا
أخبار: لبوزة يعزي بوفاة اللواء فيصل علي البحر
رياضة: ريال مدريد يتخذ خطوة تجارية جريئة
عربي ودولي: حماس تطالب بإرسال مراقبين لمستشفيات غزة
أخبار: أجواء باردة إلى شديدة البرودة بـ14 محافظة
رياضة: أتالانتا ينفرد بقمة الكالتشيو
فنون ومنوعات: الحزن يخيم على الفنان اليمني أبو حنظله
أخبار: توغل إسرائيلي في جنوب لبنان
مجتمع مدني: ‫علامة تدل على أخطر الأمراض النفسية
فنون ومنوعات: أصالة تعتذر لابنتها شام.. ما القصة؟
أخبار: فلكياً: موعد غرة رجب وأول أيام رمضان
أخبار: إسقاط طائرة أمريكية في أجواء البيضاء
رياضة: اليمن يختتم مشواره بفوز تاريخي على البحرين
أخبار: أبو راس يعزي بوفاة القيادي المؤتمري البحر
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي اللواء الصوفي بوفاة ولده
أخبار: شهيد وجريح بنيران سعودية في صعدة
أخبار: "الفرط صوتي" اليمني يضرب قاعدة "نيفاتيم"
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024