المؤتمرنت -

تسجيل أدنى درجات حرارة في 5 محافظات يمنية

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقساً بارداً وشديد البرودة في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع طقساً شديد البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة.



في حين يكون الطقس بارداً في محافظتي حجة، المحويت ومرتفعات محافظات إب، تعز، الضالع، لحج، أبين، شبوة، حضرموت وغرب الجوف ومأرب.



وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي/ ذمار: 1.5، عمران: 1.6، البيضاء: 2.1، صنعاء: 3.2، المحويت: 9.2 درجات مئوية.



وحذر المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة وشديدة البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.



ودعا المزارعين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المزروعات في المحافظات الآنفة الذكر من الأجواء الشديدة البرودة.