المؤتمرنت -

الشريف يواسي آل الصبيحي

بعث الأمين العام المساعد للشئون التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة الى الاستاذ/ يحيى أحمد الصبيحي، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، مدير المركز التعليمي السابق، بمديرية قفل شمر، بمحافظة حجة، واخوانه وكافة آل الصبيحي، وذلك بوفاة والدته.





وفي برقية العزاء عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه وعظيم مواساته في هذا المصاب الأليم..



مبتهلاً الى الله العلي القدير ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



"انا لله وانا اليه راجعون".