المؤتمرنت -

176 شهيداً ومصاباً في 3 مجازر جديدة بغزة

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر جديدة ضد العائلات الفلسطينية وصل منها إلى المستشفيات 27 شهيداً و149 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأفادت الوزارة في بيان، بأن حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي ارتفعت إلى 45 ألفاً و541 شهيداً، و108 آلاف و338 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023.



وأوضحت أنه مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ451 على التوالي، لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

