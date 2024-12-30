المؤتمرنت -

الأونروا تحذّر من اقتراب المجاعة في غزة

حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من تزايد خطر المجاعة في قطاع غزة الذي يعاني سُكّانه من انعدام الأمن الغذائي، ونقص المساعدات الإنسانية، في ظلّ الحرب الإسرائيلية المستمرّة منذ أكثر من 14 شهرا.



وأوضحت الوكالة الأممية، عبر سلسلة منشورات عبر منصة "إكس" أن طواقمها تعمل بجدّ لإيصال المساعدات إلى المحتاجين، لكنها أكدت على أن هذه المساعدات غير كافية، وأن سكان غزة يواجهون انعدامًا شديدًا في الأمن الغذائي.



ودعت الأونروا إلى التّعاون الدولي ووقف الحرب، بهدف تقديم مساعدات منقذة للحياة في ظل اقتراب المجاعة.



وانتشرت المجاعة في معظم مناطق قطاع غزة جرّاء الحصار الإسرائيلي، لا سيما في الشمال إثر الإمعان في الإبادة والتجويع لإجبار الفلسطينيين على النزوح جنوبًا.