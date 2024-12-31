الثلاثاء, 31-ديسمبر-2024 الساعة: 02:11 م - آخر تحديث: 02:05 م (05: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
مبادرة “منتجي وطني” والدور الاعلامي المنشود
شوقي شاهر
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ذكرى الاستقلال.. وكسر معادلات الطغيان
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
الذكرى السنوية للاستقلال الوطني من الاحتلال البريطاني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أن تكون الأجواء باردة وباردة نسبياً في عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة

تحذير من طقس بارد في هذه محافظات

المؤتمرنت -
تحذير من طقس بارد في هذه محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أن تكون الأجواء باردة وباردة نسبياً في عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأنه من المتوقع أجواء باردة خلال ساعات الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة نسبياً في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، إب، الضالع، تعز، لحج وأبين وفي مرتفعات وصحارى الجوف، مأرب، شبوة وحضرموت.

وذكر المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 2.5 في ذمار، 3.3 في البيضاءـ ذي ناعم، 3.4 في عمران، 4.6 في صنعاء.

ونبه المواطنين خاصةً كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، إلى أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: نيوكاسل يزيد جراح مانشستر يونايتد
محافظات: الإطلاع على أعمال الترميم بصنعاء التاريخية
مجتمع مدني: سبب مخفي لنزلات البرد المتكررة!
رياضة: رسميا.. إقالة مدرب نادي ميلان
علوم وتقنية: كل سيجارة تقصر حياة المدخن 11 دقيقة؟
علوم وتقنية: أهم فوائد تناول البيض
ثقافة: الماجستير بامتياز للباحثة أمل الحوثي
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب بالمعاملات الفورية
عربي ودولي: أوكرانيا تُسقط 21 مسيّرة روسية
رياضة: الذكاء الاصطناعي يختار أفضل لاعب بالعالم
عربي ودولي: 9973 مجزرة إسرائيلية بغزة في 450 يوماً
عربي ودولي: الأونروا تحذّر من اقتراب المجاعة في غزة
فنون ومنوعات: الموت يغيب مطرب مصري شهير
عربي ودولي: 176 شهيداً ومصاباً في 3 مجازر جديدة بغزة
أخبار: الشريف يواسي آل الصبيحي
أخبار: تسجيل أدنى درجات حرارة في 5 محافظات
رياضة: أبرز الاحداث الرياضية خلال 2024
رياضة: صلاح يقود ليفربول إلى "حفل الخماسية"
رياضة: السيتي يعود للانتصارات من بوابة ليستر
عربي ودولي: 10 شهداء بقصف إسرائيلي جديد على غزة
رياضة: نابولي يضيق الخناق على أتلانتا
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
عربي ودولي: 75 ألف فلسطيني محاصرون في شمال غزة
أخبار: شهيد بانفجار مخلفات العدوان في الجوف
أخبار: مجيديع يواسي آل الكميم
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024