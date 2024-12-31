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المؤتمر نت - قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، إن 258 من موظفي الوكالة قُتلوا في قطاع غزة

الأونروا: 258 من موظفينا قتلوا في غزة

المؤتمرنت -
الأونروا: 258 من موظفينا قتلوا في غزة
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، إن 258 من موظفي الوكالة قُتلوا في قطاع غزة منذ بداية الحرب.

وأكد أنه حان الوقت لرفع الحصار عن غزة لإدخال الإمدادات الإنسانية الضرورية بما في ذلك مستلزمات الشتاء.

وأضاف مفوض الأمم في تصريحات لوسائل الإعلام، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل ما يقرب من 650 حادثة ضد مباني الوكالة ومرافرها منذ بداية الحرب.

وأكد أن أكثر من ثلثي مباني الوكالة تضررت أو دُمرت، وقد كانت أغلبيتها تُستخدم مدارس للأطفال.

وأشار لازاريني إلى أن ما لا يقل عن 745 شخصا استُشهدوا في ملاجئ الوكالة التابعة للأمم المتحدة أثناء سعيهم إلى الحصول على حماية الأمم المتحدة.

وكشف النقاب عن أن هناك على الأقل 20 موظفا من الأونروا في مراكز الاعتقال الإسرائيلية، قائلا: إنه حان الوقت لإطلاق سراح جميع المحتجزين العاملين في المجال الإنساني.

وقالت وكالة "الأونروا"، إن مستويات سوء التغذية الحاد في قطاع غزة أعلى بـ10 مرات مما كانت عليه قبل الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأضافت في بيان على منصة "إكس": "في غزة، 80% من الأسر لديها على الأقل طفل واحد لا يحصل على الطعام، وأكثر من 96% من الأطفال والنساء الحوامل أو المرضعات لا يحصلن على التغذية الكافية"، وفقاً لتقرير اليونيسف في نوفمبر الماضي.

وطالبت الوكالة الأممية بالوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير تدفق منتظم للإمدادات الأساسية، من أجل تسهيل عمليات الإغاثة.








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