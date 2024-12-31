المؤتمرنت -

استشهاد 13 ألف طالب في غزة منذ أكتوبر 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، الثلاثاء، أنّ 12 ألفًا و943 طالبًا فلسطينيًّا استُشهدوا، و21 ألفًا و681 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 على قطاع غزة والضفة الغربية.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن بيان الوزارة أنّ عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 12 ألفًا و790، والذين أصيبوا 21 ألفًا و26، فيما استُشهد في الضفة 120 طالبًا وأصيب 655 آخرون، إضافة إلى اعتقال 548.



وأشارت إلى أن 630 معلمًا وإداريًّا استُشهدوا وأصيب 3 آلاف و865 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 158 في الضفة، لافتة إلى أن 425 مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة لها و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 171 منها لأضرار بالغة، و77 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 109 مدارس و7 جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب.