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المؤتمر نت - قالت مؤسسة فلسطينية، الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتجز جثامين 198 شهيداً فلسطينياً خلال عام 2024

الاحتلال يحتجز جثامين 198 شهيداً خلال 2024

المؤتمرنت -
الاحتلال يحتجز جثامين 198 شهيداً خلال 2024
قالت مؤسسة فلسطينية، الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتجز جثامين 198 شهيداً فلسطينياً خلال عام 2024.

وذكرت "الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء" في بيان، أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز جثامين 198 شهيدًا موثقًا خلال العام 2024".

وأوضحت أن هذا العدد "يشكل ثلث الشهداء المحتجزين في مقابر الأرقام والثلاجات، الذين توثقهم الحملة، والذين يبلغ عددهم 641 شهيدًا".

وأشار البيان إلى أن "هذه الأرقام لا تشمل احتجاز الشهداء في قطاع غزة، حيث لا تتوفر معلومات دقيقة حول عددهم، بينما وثقت الحملة إعادة الاحتلال جثامين 325 شهيدًا من قطاع غزة".








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