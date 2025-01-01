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ما هي كمية السكر التي يجب أن نتناولها يوميًا؟

قد تعتمد كمية السكر الآمنة للأكل يوميًا على عدة عوامل، مثل إجمالي السعرات الحرارية، ومستوى النشاط، والحالات الصحية مثل مرض السكري.



يعتبر السكر جزء أساسي من نظامنا الغذائي اليومي، ويوجد بشكل طبيعي في الفاكهة والخضروات، ويضاف إلى عدد لا يحصى من الأطعمة المصنعة والمشروبات. حيث أن فهم الحد الأقصى لتناول السكر يوميًا أمر بالغ الأهمية للحفاظ على نمط حياة صحي ومنع العديد من المشكلات الصحية. وفي سياق متصل اليكم أفضل النصائح من اجل نظام غذائي صحي!



لا توجد إجابة بسيطة عن كمية السكر التي يجب أن تتناولها يوميًا، حيث قد يعتمد ذلك على عدة عوامل.



وفقًا لإدارة الغذاء والدواء (FDA)، لم يحدد الخبراء في الولايات المتحدة قيمة يومية (DV) لإجمالي السكريات. في المملكة المتحدة، يبلغ المدخول المرجعي (RI) لإجمالي السكريات 90 غرامًا.



السكريات الحرة

تتفق المنظمات الصحية والباحثون في جميع أنحاء العالم، على أنه من المهم الحد من تناول “السكريات الحرة”. وتشمل هذه السكريات المضافة وتلك التي توجد بشكل طبيعي في العسل والشراب وعصائر الفاكهة والخضروات غير المحلاة.



علاوةً على ذلك، تشير منظمة AHA إلى أن الحد الأقصى لكمية السكريات المضافة التي يجب أن تتناولها في اليوم هو:



توصي الإرشادات الغذائية للأمريكيين بأن أقل من 10% من السعرات الحرارية اليومية، تأتي من السكريات المضافة. إذا كنا نتناول نظامًا غذائيًا متوسطًا يحتوي 2000 سعر حراري يوميًا، فإن هذا يعادل 50 غرامًا من السكر.



ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن بعض منظمات الرعاية الصحية والباحثين الآخرين يعتبرون هذه الأهداف مرتفعة للغاية. على سبيل المثال:



توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة البالغين بتناول أقل من 30 غرامًا (120 سعرًا حراريًا) من السكريات الحرة يوميًا، أو 5% من إجمالي السعرات الحرارية.



كما توصي منظمة الصحة العالمية بشدة بأن تشكل السكريات المضافة أقل من 5% من إجمالي السعرات الحرارية. وتوصي مراجعة أجريت عام A 2023 review لـ 8601 مقالة بحثية، بتناول أقل من 25 غرامًا (100 سعر حراري) من السكريات الحرة يوميا.



