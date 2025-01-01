الأربعاء, 01-يناير-2025 الساعة: 07:11 م - آخر تحديث: 06:38 م (38: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
مبادرة “منتجي وطني” والدور الاعلامي المنشود
شوقي شاهر
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ذكرى الاستقلال.. وكسر معادلات الطغيان
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
الذكرى السنوية للاستقلال الوطني من الاحتلال البريطاني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - كمية السكر التي يجب أن نتناولها يوميًا

ما هي كمية السكر التي يجب أن نتناولها يوميًا؟

المؤتمرنت -
ما هي كمية السكر التي يجب أن نتناولها يوميًا؟
قد تعتمد كمية السكر الآمنة للأكل يوميًا على عدة عوامل، مثل إجمالي السعرات الحرارية، ومستوى النشاط، والحالات الصحية مثل مرض السكري.

يعتبر السكر جزء أساسي من نظامنا الغذائي اليومي، ويوجد بشكل طبيعي في الفاكهة والخضروات، ويضاف إلى عدد لا يحصى من الأطعمة المصنعة والمشروبات. حيث أن فهم الحد الأقصى لتناول السكر يوميًا أمر بالغ الأهمية للحفاظ على نمط حياة صحي ومنع العديد من المشكلات الصحية. وفي سياق متصل اليكم أفضل النصائح من اجل نظام غذائي صحي!

لا توجد إجابة بسيطة عن كمية السكر التي يجب أن تتناولها يوميًا، حيث قد يعتمد ذلك على عدة عوامل.

وفقًا لإدارة الغذاء والدواء (FDA)، لم يحدد الخبراء في الولايات المتحدة قيمة يومية (DV) لإجمالي السكريات. في المملكة المتحدة، يبلغ المدخول المرجعي (RI) لإجمالي السكريات 90 غرامًا.

السكريات الحرة
تتفق المنظمات الصحية والباحثون في جميع أنحاء العالم، على أنه من المهم الحد من تناول “السكريات الحرة”. وتشمل هذه السكريات المضافة وتلك التي توجد بشكل طبيعي في العسل والشراب وعصائر الفاكهة والخضروات غير المحلاة.

علاوةً على ذلك، تشير منظمة AHA إلى أن الحد الأقصى لكمية السكريات المضافة التي يجب أن تتناولها في اليوم هو:

توصي الإرشادات الغذائية للأمريكيين بأن أقل من 10% من السعرات الحرارية اليومية، تأتي من السكريات المضافة. إذا كنا نتناول نظامًا غذائيًا متوسطًا يحتوي 2000 سعر حراري يوميًا، فإن هذا يعادل 50 غرامًا من السكر.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن بعض منظمات الرعاية الصحية والباحثين الآخرين يعتبرون هذه الأهداف مرتفعة للغاية. على سبيل المثال:

توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة البالغين بتناول أقل من 30 غرامًا (120 سعرًا حراريًا) من السكريات الحرة يوميًا، أو 5% من إجمالي السعرات الحرارية.

كما توصي منظمة الصحة العالمية بشدة بأن تشكل السكريات المضافة أقل من 5% من إجمالي السعرات الحرارية. وتوصي مراجعة أجريت عام A 2023 review لـ 8601 مقالة بحثية، بتناول أقل من 25 غرامًا (100 سعر حراري) من السكريات الحرة يوميا.









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الذهب يسجل أفضل أداء سنوي منذ 2010
عربي ودولي: أوكرانيا تدمر 63 مسيّرة روسية
عربي ودولي: الاحتلال قتل 1091 رضيعاً بغزة منذ 7 أكتوبر
رياضة: البحرين تهزم الكويت وتبلغ نهائي خليجي 26
فنون ومنوعات: حبس إعلامي بإحدي القنوات الاخبارية
محافظات: العاصمة تدعو للمشاركة في حملة النظافة
علوم وتقنية: ممارسات شائعة قد تنهي حياتك!
رياضة: خليجي 26.. منتخب عُمان إلى النهائي
مجتمع مدني: لتجنب الإصابة بنوبة قلبية.. إليكم هذه النصائح!
فنون ومنوعات: نجوى كرم ترد على ليلى عبداللطيف
اقتصاد: الدولار يتجه لتحقيق مكاسب كبيرة
أخبار: إحالة 36 متهماً في قضايا فساد إلى النيابة
أخبار: استشهاد 13 ألف طالب و630 معلّماً في غزة
عربي ودولي: 136 غارة إسرائيلية على 27 مستشفى في غزة
عربي ودولي: قوات العدو تهدم منزلا مأهولا شمال أريحا
أخبار: 12 غارة عدوانية جديدة على العاصمة صنعاء
ثقافة: الماجستير للباحثة أمل النعمان من صنعاء
محافظات: عدوان جديد على العاصمة صنعاء
عربي ودولي: الأونروا: 258 من موظفينا قتلوا في غزة
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
أخبار: صنعاء تفاجئ العدوان بضربات استباقية
أخبار: تحذير من طقس بارد في هذه المحافظات
رياضة: نيوكاسل يزيد جراح مانشستر يونايتد
أخبار: غارات أمريكية بريطانية على الحديدة
أخبار: الوهباني يعزّي بوفاة المناضل الصريمي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025