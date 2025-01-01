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أخبار
المؤتمر نت - قتلى وجرحى بحادثة دهس في أمريكا

10 قتلى و30 جريحاً بحادثة دهس في أمريكا

المؤتمرنت -
10 قتلى و30 جريحاً بحادثة دهس في أمريكا
قُتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 30 آخرون عندما دهست آلية حشدا من الناس في حي سياحي بنيو أورليانز، وفق ما أعلنت سلطات المدينة الأمريكية الأربعاء. وفميا تتواصل التحقيقات عن خلفيات الحادث.

وأكدت الشرطة في نيو أورليانز أن سائق الشاحنة الصغيرة الذي صدم حشدا من المحتفلين برأس السنة في المدينة الأمريكية الأربعاء فاتح كانون أول يناير 2025 حاول "دهس أكبر عدد ممكن من الأشخاص".

وقالت المسؤولة في الشرطة آن كيركباتريك خلال مؤتمر صحافي عقب الهجوم الذي أوقع عشرة قتلى على الأقل، إن السائق "كان عازما بشدة على التسبب في مجزرة"، مشيرة إلى أنه أطلق النار من سيارته على شرطيين متسببا بإصابة اثنين منهما حالتهما مستقرة.

وأكدت سلطات مدينة نيو أورليانز أن 10 أشخاص على الأقل قُتلوا وأُصيب 30 آخرون عندما دهست شاحنة حشدا كبيرا في شارع بوربون في الحي الفرنسي اليوم الأربعاء (الأول من يناير/كانون الثاني 2025). وأضافت أنه لم تتوفر بعد معلومات أخرى.

ونقلت قناة سي.بي.إس نيوز في وقت سابق عن شهود قولهم إن شاحنة صدمت حشدا بسرعة عالية، ثم ترجل السائق وبدأ في إطلاق النار، وردت الشرطة بإطلاق النار.*وكالات








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