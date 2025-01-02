المؤتمرنت -

لسكان هذه المحافظات: استعدّوا للصقيع

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقساً بارداً وشديد البرودة في عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع طقساً شديد البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة وغرب الجوف وجنوب مأرب مع احتمالية تشكل الصقيع على أجزاء منها.



في حين قد يكون الطقس بارداً في مرتفعات إب، الضالع، لحج وأبين وهضاب شبوة وحضرموت والمناطق الصحراوية.



وأشار المركز إلى احتمال أن يكون الطقس بارداً نسبياً إلى بارد مع رطوبة نسبية مرتفعة تسهم في تشكل الضباب أو الشابورة المائية على أجزاء من حجة، المحويت، ريمة وتعز.



وذكر أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 3 في ذمار، 3.2 في عمران ـ قاع البون، 4 في صنعاء.



وحذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والصحارى من الطقس البارد والشديد البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.



ونصح المزارعين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المزروعات من آثار البرودة الشديدة وكذلك رعاة الماشية ومربي النحل والدواجن حفاظا عليها.



كما حذر المركز سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب.