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أخبار
المؤتمر نت - بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ

لبوزة يعزي بوفاة الشيخ المشرقي

المؤتمرنت -
لبوزة يعزي بوفاة الشيخ المشرقي
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ/ عبدالله احمد المشرقي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى الشيخ/ هزاع عبدالله المشرقي، والى اولاد الفقيد الشيخ الدكتور أحمد عبدالله المشرقي، والشيخ عمار عبدالله المشرقي وكافة أفراد الأسرة بمديرية خمر - قبيلة بني صريم - محافظة عمران ، عبّر نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر عن خالص العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل..

سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".








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