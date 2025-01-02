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المؤتمر نت - كشف الفلكي اليمني محمد عياش، عن مفاجأة جديدة وغير متوقعة في حالة الطقس باليمن، خلال الأيام المقبلة

طمأن المزارعين.. فلكي يمني يكشف مفاجأة جديدة في الطقس

المؤتمرنت -
طمأن المزارعين.. فلكي يمني يكشف مفاجأة جديدة في الطقس
كشف الفلكي اليمني محمد عياش، عن مفاجأة جديدة وغير متوقعة في حالة الطقس باليمن، خلال الأيام المقبلة.

وقال الفلكي عياش في منشور على حسابه فيس بوك، "إرتفاع مُتوقَّع على درجات الحراره الصُغرى مع أيام الأسبوع القادم، والمؤشرات تبقى مطمئِنه ـ بشكل عام ـ بالنسبةِ للمُزارعِين خلال الثُلث الأول من شهر يناير بإذنهِ تعالى".

وكان الفلكي عدنان الشوافي قد حذّر من موجة صقيع جديدة تبدأ تأثيراتها بانخفاض في درجات الحرارة الصغرى مساء اليوم الخميس على معظم محافظات الجمهورية وتستمر حتى الأربعاء المقبل.

فيما كشف الفلكي أحمد الجوبي عن عودة المرتفع الجوي البارد على اليمن، حيث يبدأ تأثيراته بطقس شديد البرودة على أغلب المحافظات اليمنية اليوم ويستمر حتى نهائية الأسبوع القادم.








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