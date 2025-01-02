المؤتمرنت -

70 شهيداً في غزة منذ فجر اليوم

استشهد 70 فلسطينياً، منذ فجر الخميس، جراء تواصل قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن 8 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال منطقة تقاطع طرق، غرب مدينة غزة شمالا.



كما ارتقى 4 فلطسينيين آخرين جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين بالقرب من مسجد في مخيّم الشاطئ الشمالي غرب غزة.



وفي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون، جراء غارة للاحتلال استهدفت مبنى وسط المدينة.



كما أصيب 3 فلسطينيين، بينهم امرأة، جراء قصف طائرات الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين شمال غربي النصيرات وسط القطاع، بينما استهدفت مدفعية الاحتلال محيط المستشفى الإندونيسي شمال القطاع.



وأفادت مصادر طبية في القطاع، بأن 70 فلسطينياً استشهدوا في غارات الاحتلال على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45581 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108438 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم بسبب القيود الإسرائيلية.