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المؤتمر نت - شن طيران العدو الإسرائيلي، مساء الخميس، سلسلة غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

المؤتمرنت -
غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
شن طيران العدو الإسرائيلي، مساء الخميس، سلسلة غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن العدو الإسرائيلي نفذ "غارة معادية استهدفت المنطقة الواقعة بين زحلتا وجباع".

وأضافت أن "الطيران الحربي المعادي أغار قرابة السابعة وخمس دقائق من مساء اليوم (بالتوقيت المحلي)، مستهدفا منطقة البريج عند الأطراف الشمالية لمنطقة إقليم التفاح، بصاروخي جو - أرض، أحدث انفجارهما دويا تردد في منطقتي إقليم التفاح والنبطية".

وأشارت الوكالة إلى أن "هذا العدوان الجوي هو الأول الذي تتعرض له منطقة إقليم التفاح منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي".

وأفادت بأن "العدو الإسرائيلي قام (في وقت سابق من اليوم) بعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة للمناطق الممتدة بين ياطر وبيت ليف ورامية، وكان سبق ذلك إطلاق العدو قذيفتين على منطقة الرومية الواقعة بين بيت ليف وياطر في قضاء بنت جبيل".

وحسب الوكالة، كانت قوة إسرائيلية "توغلت صباح اليوم إلى داخل بلدة بيت ليف وقد شوهدت بالعين المجردة آليات العدو على طريق البلدة بالقرب من خزان المياه، فيما لم تغب الطائرات المسيرة والاستطلاعية والحربية عن سماء المنطقة لا سيما في القطاعين الغربي والأوسط".








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