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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، طقساً بارداً إلى شديدة البرودة في عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة

توقعات الطقس: أجواء شديدة البرودة وصقيع

المؤتمرنت -
توقعات الطقس: أجواء شديدة البرودة وصقيع
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، طقساً بارداً إلى شديدة البرودة في عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأنه يتوقع طقساً بارداً إلى شديد البرودة في محافظات صعدة، غرب الجوف، عمران، صنعاء، ذمار، جنوب وغرب مأرب، البيضاء، شمال كل من إب والضالع، مرتفعات لحج وأبين، صحارى وهضاب شبوة وحضرموت والمهرة ولا يستبعد أن يتشكل الصقيع (الضريب) على أجزاء منها.

بينما يكون الطقس بارداً نسبياً إلى بارد في مرتفعات محافظات حجة، المحويت، ريمة وتعز.

وذكر المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي: ذي ناعم-البيضاء: 1.7، عمران: 2.4، ذمار: 2.6، صنعاء: 3.4، عتق: 8.3 درجات مئوية.

وحذر المواطنين من الطقس البارد والشديد البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر خاصة كبار السن والأطفال والمرضى.

ودعا المركز المزارعين إلى أخذ الحيطة والحذر من آثار الطقس الشديد البرودة وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المزروعات، وكذا رعاة الماشية ومربي النحل والدواجن لإيوائها في أماكن صحية ودافئة.








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