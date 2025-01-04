المؤتمرنت -

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 45 ألفاً و717

أعلنت وزارة الصحة في غزة، السبت، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 45 ألفاً و717 شهيداً، و108 آلاف و856 مصاباً.



وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 59 شهيداً و273 مصاباً، لافتةً إلى وجود آلاف الضحايا تحت الأنقاض.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ456 تواليا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 بالمئة من سكان القطاع.