المؤتمرنت -

تدمير 4 دبابات صهيونية شمالي غزة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الجمعة، أنّها دمرت أربع دبابات "ميركافا" للعدو الصهيوني، بعددٍ من العبوات شديدة الانفجار، في محور التقدم، شرقي جباليا البلد، في شمال قطاع غزة.



وفي بيان آخر، أشارت القسام، إلى أنّها استهدفت دبابة "ميركافا" بعبوة "شواظ"، شرق شارع الصفطاوي غرب معسكر جباليا شمال القطاع.



وكانت كتائب القسام أعلنت أنّها تمكنت، بالاشتراك مع مقاتلي ألوية الناصر، من إطلاق صاروخ "سام" في اتجاه طائرة مروحية صهيونية من نوع "أباتشي"، شرقي مخيم البريج، وسط القطاع.



وقالت قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إنّها قصفت بقذائف الهاون "تجمعات جنود العدو في موقع الإدارة المدنية، شرقي مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة".*وكالات

