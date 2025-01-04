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المؤتمر نت - موعد تسديد الدين العام لصغار المودين

البنك المركزي يكشف عن موعد تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين

المؤتمرنت -
البنك المركزي يكشف عن موعد تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين
أعلن البنك المركزي اليمني، عن البدء بتنفيذ آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين "الأفراد" في البنوك التجارية، وذلك عبر البنوك التجارية، ابتداء من يوم غد الأحد 5 رجب 1446هـ الموافق 5 يناير 2025م.

وأوضح البنك المركزي في بيان صادر عنه اليوم، أنه وبناءً على التزام وإجراءات حكومة التغيير والبناء في جانب سداد الدين العام المحلي لصغار مودعي البنوك التي استثمرت أموالها في أذون الخزانة كجزء من استراتيجية سداد الدين العام المحلي، وانطلاقاً، من المسؤولية الوطنية تجاه المواطنين وضمان حقوقهم المالية، يعلن البنك عن بدء تنفيذ آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين الأفراد في البنوك التجارية ابتداء من الغد.

وأشاد بالاهتمام المستمر لرئيس المجلس السياسي الأعلى والدور الفاعل لحكومة التغيير والبناء، والمساعي الحثيثة لوزارة المالية في تسريع اتخاذ هذه الخطوة للتخفيف من أعباء المواطنين وضمان حقوقهم.. مؤكدا على أهمية تضافر الجهود لاستكمال الخطوات المتعلقة باستراتيجية سداد الدين العام المحلي لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.

ولفت البيان إلى أنه سيتم نشر المزيد من المعلومات المتعلقة بآلية الصرف عبر المواقع الإلكترونية للبنك المركزي:
‏⁦‪https://www.centralbank.gov.ye‬⁩
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