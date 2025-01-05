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المؤتمر نت - وثقت محافظة القدس، استشهاد 82 فلسطينياً وإصابة 296 آخرين بالرصاص الحي والمطاطي، منذ بدء العدوان الصهيوني الشامل

82 شهيداً و2060 معتقلًاً بالقدس منذ 7 أكتوبر

المؤتمرنت -
82 شهيداً و2060 معتقلًاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
وثقت محافظة القدس، استشهاد 82 فلسطينياً وإصابة 296 آخرين بالرصاص الحي والمطاطي، منذ بدء العدوان الصهيوني الشامل على الشعب الفلسطيني في السابع من أكتوبر 2023، وحتى نهاية العام الماضي.

وأفادت المحافظة في إحصاءات صادرة عن وحدة العلاقات العامة والإعلام الفلسطينية، اليوم الأحد، بتسجيل 2060 حالة اعتقال من المحافظة، وإصدار سلطات الاحتلال 479 حكما بالسجن الفعلي على معتقلين من المحافظة، و116 قرارا بالحبس المنزلي، بالإضافة إلى إصدارها 11 قرارا بالمنع من السفر، و127 قرارا بالإبعاد عن مدينة القدس.

ووثقت المحافظة، اقتحام 69017 مستوطنا صهيونيا للمسجد الأقصى المبارك، بالإضافة إلى 439 عملية هدم وتجريف للمنازل والمنشآت.








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