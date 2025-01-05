المؤتمرنت -

الراعي يؤكد أهمية التدريب في الرقابة البرلمانية

أكد رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي، أهمية ترجمة مخرجات الدورات التدريبية وورش العمل التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس النواب لكوادر وموظفي المجلس، على واقع العمل البرلماني.



وأشاد رئيس مجلس النواب خلال تفقده سير الدورة التدريبية المنعقدة بعنوان" الاتجاهات الحديثة لتنمية الموارد البشرية" وورشة العمل الخاصة بالرقابة البرلمانية، اليوم بدور الأمانة العامة للمجلس والمعهد الوطني للعلوم الإدارية في تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية وورش العمل الخاصة بتنمية المهارات والقدرات لموظفي وكوادر المجلس.



وأعرب عن الأمل في ترجمة المشاركين في الدورة من الكوادر الإدارية والفنية لمضامين الدورات التدريبية وورش العمل على الواقع لتحسين مستوى أداء سكرتارية اللجان الدائمة وأعمال بقية المكونات الإدارية في مجلس النواب.



وشدد على أهمية الإلمام بالمحاور التي تضمنها البرنامج التدريبي وخطوات ومراحل إعداد التقارير والمحاضر البرلمانية المساعدة في إنجاز الأعمال والمهام المنوطة بالكادر الإداري والفني في المجلس.



ولفت يحيى علي الراعي إلى أهمية استمرار تنظيم الدورات التدريبية النوعية المتعلقة بالرقابة البرلمانية ووسائلها ونتائجها، مؤكدًا أن الدورات وورش العمل تأتي في إطار مواكبة التطورات الحديثة التي تتطلبها المرحلة في بناء القدرات للكوادر الوظيفية.



فيما ثمن المشاركون في الدورة التدريبية، اهتمام رئيس المجلس والأمانة العامة برعاية وتنظيم مثل هذه البرامج التدريبية الهادفة تحسين وتطوير الأداء، وبما يحقق الكفاءة في عمل ومهام سكرتارية اللجان وكوادر وموظفي المجلس.



وهدفت الدورة إلى رفع مستوى كفاءة المتدربين المهنية في مجال سكرتارية دوائر اللجان والجلسات والموارد البشرية وعدد من الدوائر الأخرى بالمجلس وبما يسهم في تحسين مستوى الأداء وتطوير المهارات وتعزيز القدرات.



وتضمنت محاور الدورة الخاصة بتنمية الموارد البشرية، الثقافة التنظيمية ووظائفها الأساسية والعوامل المؤثرة للثقافة التنظيمية للموارد البشرية وأبعادها وأدوار وسياسات وآليات تطبيق الاتجاهات الحديثة لتنمية الموارد البشرية، وكذا المهارات المطلوبة لمختلف الإدارات وصولاً للتطبيقات العملية وإعداد دليل سياسة العمل النوعي للموارد البشرية.