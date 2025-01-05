الأحد, 05-يناير-2025 الساعة: 08:41 م - آخر تحديث: 08:24 م (24: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
مبادرة “منتجي وطني” والدور الاعلامي المنشود
شوقي شاهر
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ذكرى الاستقلال.. وكسر معادلات الطغيان
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
الذكرى السنوية للاستقلال الوطني من الاحتلال البريطاني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - اندلع حريق في أحد المحلات التجارية، الموجودة في سوق باب السلام بأمانة العاصمة

حريق يلتهم محلاً تجارياً في صنعاء

المؤتمرنت -
حريق يلتهم محلاً تجارياً في صنعاء
اندلع حريق في أحد المحلات التجارية، الموجودة في سوق باب السلام بأمانة العاصمة.

وأوضح الدفاع المدني، أن الحريق نشب في الدور الثاني من محل مخصص لبيع الأدوات المنزلية، حيث تمكنت الفرق من السيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الدور السفلي أو المحال المجاورة.

وأكد أن الحريق تسبب في أضرار مادية بسيطة، حيث أُتلفت كمية محدودة من البضائع.

وأشار إلى أن التحقيقات الأولية كشفت أن الحريق يعود إلى ماس كهربائي، وأن الفرق تواصل تحقيقاتها للتأكد من ملابسات الحادث.

وجددت مصلحة الدفاع المدني دعوتها لأصحاب المحلات والمنشآت التجارية إلى الالتزام بتوفير وسائل السلامة والإجراءات الوقائية اللازمة، للحد من الخسائر الناجمة عن الحرائق والكوارث المحتملة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: سمكة تونة بـ1.3 مليون دولار
علوم وتقنية: تأثيرات الضغوطات على الصحة النفسية
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيًّا من الضّفة
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
مجتمع مدني: تدشين حملة دعم مرضى السرطان بصنعاء
عربي ودولي: روسيا تسقط 61 مسيّرة أوكرانية
أخبار: 3 غارات عدوانية على صعدة
رياضة: برشلونة يبلغ ثمن نهائي كأس إسبانيا
رياضة: مانشستر سيتي يكتسح وست هام برباعية
رياضة: نابولي يستعيد صدارة الدوري الإيطالي
فنون ومنوعات: لطفي لبيب يعلن اعتزال الفن نهائياً
عربي ودولي: خروج المستشفى الأندونيسي بغزة من الخدمة
اقتصاد: مخزون الغاز لدى إيطاليا يقترب من 80%
رياضة: منتخب البحرين يتوّج بطلاً لخليجي 26
علوم وتقنية: 7 عادات تُخلِصك من الإرهاق
أخبار: مناقشة تنفيذ استجابة اعلامية للمستجدات
أخبار: موعد تسديد الدين العام لصغار المودين
أخبار: الأونروا تحذّر من اقتراب سريان قرار حظرها
أخبار: تدمير 4 دبابات صهيونية شمالي غزة
أخبار: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 45 ألفاً و717
عربي ودولي: زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب إثيوبيا
أخبار: طقس شديد البرودة.. تحذير مهم من الأرصاد
رياضة: ريال مدريد يعتلي قمة الليغا بعد طرد فينيسيوس
رياضة: ميلان يهزم يوفنتوس ويضرب موعداً مع إنتر
علوم وتقنية: أدوية تسبب مشكلات في النوم
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025