المؤتمرنت -

صنعاء.. صدور قانون جديد

صدر اليوم القانون رقم (3) لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار.



وقد اشتمل القانون على مائة وواحد مادة موزعة على ستة أبواب وخمسة عشر فصل على النحو التالي:



الباب الأول: التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق سريانه.



الباب الثاني: الضمانات والحوافز والمزايا.



الباب الثالث: النافذة الواحدة وإجراءات التسجيل والتزامات المستثمر.



الباب الرابع: تشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات.



الباب الخامس: الهيئة العامة للاستثمار.



الباب السادس: تسوية منازعات الاستثمار وأحكام ختامية.



ونصت المادة (101) والأخيرة منه بأن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.